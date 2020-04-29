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  • У Британії на коронавірус будуть тестувати всіх, хто працює не з дому
29 квітня 2020, середа, 18:42 9
Світ 2020-04-29T18:45:52+03:00
Українські Новини
У Британії на коронавірус будуть тестувати всіх, хто працює не з дому

У Британії на коронавірус будуть тестувати всіх, хто працює не з дому

Елизавета Кесельман
Великобританія, Коронавірус в Британії, боротьба з коронавірусом, Карантин в Британії
Великобританія.Фото: pixabay
Великобританія.Фото: pixabay

В той час, як прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон став батьком у 55 років, в країні заявили, що на коронавірус будуть тестувати кожну людини, яка працює не з дому. Про це передає ВВС.

Зокрема, уряд Британії розширив список тих, кто може пройти тест на коронавірус. Таку можливість відтепер мають усі, хто працюють не з дому, персонал і мешканці будинків престарілих, а також ті, хто старше 65 років. До цього тестування проводилося лише всім медпрацівникам.

"З сьогоднішнього дня тестування на коронавірус в Англії стало доступним мільйонам громадян", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що уряд Британії планує проводити 100 тисяч тестувань на день.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Великобританія пішла на жорсткий карантин через коронавірус. Влада заборонила виходити з дому без потреби.

Також Оксфорд почав тестувати. вакцину від коронавіруса на людях.

Крім того, Борис Джонсон вважає, що послаблювати карантин у Британії ще рано, так як це може викликати другу хвилю епідемії.

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