Джонсон считает, что ослаблять карантин в Великобритании слишком рано

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который недавно болел коронавирусом, заявил, что не планирует пока ослаблять карантинные ограничения, а также не знает, в какой период это необходимо сделать Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, ослабление карантина может привести ко второй волне эпидемии.

"Мы просто не можем сейчас сказать, как быстро или медленно или даже когда эти изменения будут сделаны, хотя, конечно, правительство скажет об этом гораздо больше в ближайшие дни. Мы также должны признать риск повторного скачка, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространение эпидемии на прежнем уровне, потому что это будет означать не только новую волну смерти и болезней, но и экономическую катастрофу", - сказал премьер Великобритании.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня, Борис Джонсон возвращается к своим обязанностям.

Ранее Великобритания ушла на жесткий карантин из-за коронавируса. Власти запретили выходить из дома без необходимости.

В Великобритании уже 154 тысячи случаев коронавируса, умерли 20 795 человек, выздоровели 778.