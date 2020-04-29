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29 квітня 2020, середа, 17:23 7
Верховна Рада і партії 2020-04-29T17:44:43+03:00
Українські Новини
У четвер відбудеться позачергове засідання Ради: в порядку денному "антиколомойский" закон

У четвер відбудеться позачергове засідання Ради: в порядку денному "антиколомойский" закон

Надежда Комендантова
Закон, Рада, Дмитро Разумков, позачергови засідання
Верховна Рада в масках.
Верховна Рада в масках.

Верховна Рада на позачерговому пленарному засіданні в четвер, 30 квітня, о 13:30 розгляне питання запуску розгляду законопроекту про банки, прийняття якого є ключовим уловием для отримання траншу МВФ, за спеціальною процедурою в 2 читанні.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби парламенту, передають Українські Новини.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання на 13 годин 30 хвилин 30 квітня 2020 року", - йдеться в ньому з посиланням на розпорядження голови парламенту Дмитра Разумкова.

Відповідне засідання скликане у зв'язку з вимогою 159 депутатів Ради.

Згідно з повідомленням, в 12:00 у четвер відбудеться погоджувальна рада керівників фракцій і груп.

На засіданні в четвер парламент розгляне пропозицію депутатів Ради щодо застосування спеціальної процедури розгляду в 2 читанні законопроекту про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам (№2571-д).

У порядку денному всього 17 пунктів, серед яких немає кадрових питань.

Також Рада розгляне законопроекти №3400 про зміни термінів розслідування тимчасовою слідчою комісією (ТСК) заяв колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського про корупційні схеми у Державній податковій службі та Державній митній службі, №2769 про внесення змін у Виборчий кодекс (щодо розміру грошової застави), №3068 про звернення до парламентів іноземних держав про засудження збройної агресії Росії проти України.

Крім цього, парламентарії розглянуть проект постанови №3384 про звіт ТСК щодо пожеж (вибухів) на складах боєприпасів (продовження роботи на 6 місяців) і законопроект №3329 про звільнення від податків доходів медпрацівників.

Як повідомляли Українські Новини, рекордні поправки до "антиколомойского" закону будуть голосувати цілими абзацами.

Тим часом, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає подачу депутатами понад 16 тис. поправок до законопроекту №2571-д про заборону повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам спробою затягнути його розгляд.

16 квітня Верховна Рада спростила процедуру розгляду великої кількості поправок до законопроектів, ввівши особливу процедуру їх розгляду і заборонила індивідуальне внесення депутатами постанов про скасування прийнятого закону.

Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі розраховував на голосування за його кандидатуру на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ у четвер, 30 квітня.

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