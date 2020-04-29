підписатися на розсилку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 квітня 2020, середа, 16:50 17
Фінанси 2020-04-29T22:15:05+03:00
Українські Новини
Кабмін виділив Героям України по 105 тис. гривень. Кому і скільки виплатять

Кабмін виділив Героям України по 105 тис. гривень. Кому і скільки виплатять

Кира Молчанова
Кабмін, Соціальні виплати, Герой України, Матеріальна допомога
Гроші. Украфото
Гроші. Украфото

Після того, як Кабінет Міністрів виділив гроші на матеріальну допомогу ветеранам війни, там же виділили 21,7 млн гривень на одноразову грошову винагороду Героям України.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, 207 осіб, які зробили видатний героїчний вчинок, отримають по 105,1 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 1 квітня Кабінет Міністрів виділив 26,5 млн гривень на виплату одноразової допомоги членам сімей 10 осіб, загиблих під час участі в антитерористичній операції (АТО), і 26 особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час участі в операції.

Крім того, в травні пенсії зростуть від 100 до 2 тисяч гривень.

Кабінет Міністрів встановив заробітну плату членам наглядової ради державних компаній і держустанов, а також керівникам і членам виконавчих органів не вище 47 тис. гривень до кінця карантину.

У березні середня заробітна плата збільшилася порівняно з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.

Більше новин про: Кабмін Соціальні виплати Герой України Матеріальна допомога

ДБР розслідує інцидент під Кабміном...
Кабмін вирішив не враховувати "коронавірусну" тися...
Загиблому в ООС 21-річному сержанту Михальчуку пос...
Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати українц...
У ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу, - ЗМІ
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень
Новини
В Україні коронавірус зафіксували майже у 2 тис. медиків. В яких областях найбільше хворих 22:17 Інфографіка
Пенсійний фонд направив на фінансування пенсій 689 млн гривень 21:00 Інфографіка
Зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" в 2019 скоротилися в 2,1 рази 20:38
У ще одному гуртожитку під Києвом виявили спалах коронавірусу, - ЗМІ 20:24
Бойовики знову відкрили вогонь із забороненого озброєння. Один військовий поранений 20:04
більше новин
Люди поділяться на три групи: психолог розповіла, як жити після карантину 13:22
Легалізація грального бізнесу допоможе зменшити негативний економічний ефект карантину, - експерти 15:05
Навколо легалізації грального бізнесу поширюються фейкові новини, - політолог 15:27
Онлайн система моніторингу грального бізнесу повинна враховувати не тільки фінансові транзакції, - експерти 16:00
"Дарниця" почала співпрацю з сервісом доставки ліків Liki24.com 18:29
більше новин
На кожного померлого від коронавірусу в Україні припадає двоє померлих від туберкульозу, четверо - від грипу і 220 померлих від хвороб серця 12:59
Під Києвом досі тліють ліси: який індекс якості повітря в столиці 11:07 Карта
Пошук нових співробітників заморозили 55,5% рітейлерів, понад 66% відзначають погіршення продажів 12:35
Витрати на Генпрокуратуру зросли майже в 4 рази за останні 5 років 07:22 Документ
Коли світ поборе коронавірус: вчені назвали дати закінчення пандемії в Україні і світі 17:41 Інфографіка
більше новин
ДБР розслідує інцидент під Кабміном
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok