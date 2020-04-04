Кабмин выделил единоразовую помощь семьям 10 погибших в АТО и 26 получившим инвалидность военным

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Работающим пенсионерам пересчитали пенсию: как и на сколько повысили выплаты 16:11 Инфографика

Это полный бред, потому что вирусы, как птички, не летают, - врач, правозащитник Глузман о новых ограничениях 14:21 Мнение