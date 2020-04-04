Кабмин выделил единоразовую помощь семьям 10 погибших в АТО и 26 получившим инвалидность военным

Кабинет Министров выделил выделил 26,5 млн гривен на выплату единоразовой помощи членам семей 10 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции (АТО), и 26 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в операции. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини. Указанная сумма выделяется Министерству по делам ветеранов на выплату единоразовой помощи. Осуществить указанные расходы поручено Министерству финансов за счет средств резервного фонда государственного бюджета. Минветеранов до 30 мая должен предоставить Минэкономике, Минфину и Государственной казначейской службе отчет об использовании этих средств. Как сообщали Українськi Новини, Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд гривен на урезании зарплат чиновникам. Также Киев намерен выплатить 192 млн гривен участникам АТО и "Революции достоинства".