Ветераны войны получат единоразовую помощь до 5 мая. Кому и сколько выплатят

1 млн ветеранов войны получат единоразовую помощь от 0,9 тыс. до 4,1 тыс. гривен до 5 мая, в то время, как Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая", - сказала она.

Министр отметила, что в 2020 году размер такой помощи составит от 900 гривен до 4 120 гривен, в зависимости от категории.

Например, ветераны войны 1-й группы инвалидности получат 4 120 гривен, 2-й группы - 3 640 гривен, 3-й группы - 3 160 гривен, участники боевых действий - 1 390 гривен, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной, - 4 120 гривен, члены семей погибших участников боевых действий - 900 гривен.

Всего на эти выплаты выделено 1,3 млрд гривен.

По состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов войны уже получили выплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в мае пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен.

Также в мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек.