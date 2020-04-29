подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
29 апреля 2020, среда, 16:30 83
Кабмин 2020-04-29T16:30:29+03:00
Українські Новини
Ветераны войны получат единоразовую помощь до 5 мая. Кому и сколько выплатят

Ветераны войны получат единоразовую помощь до 5 мая. Кому и сколько выплатят

Елена Новикова
финансовая помощь, майские праздники, Жертвы нацистских преследований, Ветераны войны
Помощь ветеранам
Помощь ветеранам

1 млн ветеранов войны получат единоразовую помощь от 0,9 тыс. до 4,1 тыс. гривен до 5 мая, в то время, как Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге по результатам заседания правительства, передают Українськi Новини.

"Ежегодно в преддверии майских праздников более 1 млн ветеранов войны и жертв нацистских преследований получают ежегодную разовую денежную помощь до 5 мая", - сказала она.

Министр отметила, что в 2020 году размер такой помощи составит от 900 гривен до 4 120 гривен, в зависимости от категории.

Например, ветераны войны 1-й группы инвалидности получат 4 120 гривен, 2-й группы - 3 640 гривен, 3-й группы - 3 160 гривен, участники боевых действий - 1 390 гривен, лица, которые имеют особые заслуги перед родиной, - 4 120 гривен, члены семей погибших участников боевых действий - 900 гривен.

Всего на эти выплаты выделено 1,3 млрд гривен.

По состоянию на 28 апреля 843 тыс. ветеранов войны уже получили выплаты.

Как сообщали Українськi Новини, в мае пенсии вырастут от 100 до 2 тысяч гривен.

Также в мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек.

Больше новостей о: финансовая помощь майские праздники Жертвы нацистских преследований Ветераны войны

Кабмин разрешил работу рынков во время карантина
В Киеве количество новых случаев коронавируса уменьшилось. Всего в столице 1,3 тыс. инфицированных
Новости
Кабмин выделил Героям Украины по 105 тыс гривен. Кому и сколько выплатят 16:50
Минэнерго правильно откорректировало баланс по электроэнергии, – Волынец 16:47
Кличко показывает центральной власти, как нужно реагировать на кризисы, – Карасев 16:35
Антисептики. Фото: СБУ
В Киевской области нелегально изготовляли некачественные антисептики 16:32
"Платформа Бойко" хочет, чтобы Рада проголосовала постановление о праздновании 75-летия Победы 16:30
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине 23:22 Инфографика
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
больше новостей
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
Карантин не для всех. Предприниматели рассказали, почему вышли протестовать под Кабмин
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok