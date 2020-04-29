Кабмин ограничил зарплату членов набсоветов госкомпаний до конца карантина

Кабинет Министров установил заработную плату членам наблюдательных советов государственных компаний и госучреждений, а также руководителям и членам исполнительных органов не выше 47 тыс. гривен до конца карантина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Установить, что в апреле 2020 года и на период до окончания месяца, в котором отменяется карантин, установленный постановлением Кабинета Министров... месячный размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов, а также вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики (включая государственные банки) не должен превышать 47 тыс. гривен", - говорится в постановлении.

Отмечается, что в эту сумму не входят помощь по временной нетрудоспособности и оплата ежегодного отпуска.

Соответствующее постановление вступает в силу со дня его публикации и применяется с 1 апреля 2020 года.

Постановление принято с доработкой в однодневный срок.

Как сообщали Українськi Новини, бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов получил 194 210 гривен зарплаты в марте.

Тажке член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен.