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29 квітня 2020, середа, 16:32 6
Силові структури 2020-04-29T17:00:03+03:00
Українські Новини
У Київській області нелегально виготовляли неякісні антисептики

У Київській області нелегально виготовляли неякісні антисептики

Ярина Вацяк
СБУ, Спирт, антисептики
Антисептики. Фото: СБУ
Антисептики. Фото: СБУ

Служба безпеки України виявила 13 тонн спиртової суміші для незаконного виготовлення та реалізації неякісних антисептичних засобів у Київській області в той час, як в аптеки Києва завезли антисептики.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Під час санкціонованих слідчих дій за місцем виробництва фальсифікату співробітники спецслужби виявили обладнання для виготовлення та розливу фальсифікованого антисептичного розчину, понад 13 тонн спиртової суміші, зокрема, етиловий спирт, антифриз, гліцерин", - йдеться в ньому.

Оперативники встановили, що приватний підприємець організував на території Київської області незаконне виготовлення антисептичних засобів, частину з них він реалізовував через низку підконтрольних комерційних структур військової частини Збройних сил.

Правоохоронці зафіксували, що виробництво антисептиків відбувалося кустарним способом з використанням сировини сумнівного походження без дозвільних документів та контролю якості.

Також знайдені етикетки, пластикові ємності, дві печатки, антисептичний розчин і приблизно 30 тонн паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

Антисептичний розчин. Фото: СБУ Антисептичний розчин. Фото: СБУ

В рамках кримінального провадження щодо ст. 204 Кримінального кодексу тривають експертизи контрафактного продукту, встановлюється джерело походження підакцизного товару і все коло осіб, причетних до операції.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронні органи виявили підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків.

З початком епідемії коронавіруса антисептики злетіли в ціні в кілька разів. Потім ціни на них знизилися, але не набагато.

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