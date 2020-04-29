У Києві лікарню № 9 закрили на карантин. Планові операції там не проводять

Київська міська клінічна лікарня №9, візит в яку показував мер столиці Віталій Кличко, закрита на карантин, працюють тільки бригади "швидкої допомоги". Про це Українським Новинам повідомили в приймальному відділенні лікарні. "На карантин закрита лікарня, працює тільки "швидка допомога", коли привозять на хірургію і в реанімацію", — сказали в приймальному відділенні. Також у приймальному відділенні повідомили, що лікарня закрита на карантин на підставі наказу, при цьому не уточнивши, якого саме. Планові операції на даний момент заборонені і пацієнти з такими операціями не надходять. У приймальному відділенні додали, що на карантин закриті всі лікарні і не роблять планових операцій. "Всі лікарні Києва закриті. Будь-яка лікарня закрита на карантин, будь-яка лікарня не пускає планових", — підкреслили в приймальному відділенні. Як повідомляли Українські Новини, Київську міську клінічну лікарню №6 не закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19, але перестали приймати туди нових пацієнтів 16 березня Президент Володимир Зеленський просив Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи.