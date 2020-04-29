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29 квітня 2020, середа, 15:53 7
Суспільство 2020-04-29T16:01:25+03:00
Українські Новини
У Києві лікарню № 9 закрили на карантин. Планові операції там не проводять

У Києві лікарню № 9 закрили на карантин. Планові операції там не проводять

Кира Молчанова
Карантин, Лікарня, карантин в Києві, Київська міська клінічна лікарня №9
Київська міська клінічна лікарня №9. Фото: google.com/maps
Київська міська клінічна лікарня №9. Фото: google.com/maps

Київська міська клінічна лікарня №9, візит в яку показував мер столиці Віталій Кличко, закрита на карантин, працюють тільки бригади "швидкої допомоги".

Про це Українським Новинам повідомили в приймальному відділенні лікарні.

"На карантин закрита лікарня, працює тільки "швидка допомога", коли привозять на хірургію і в реанімацію", — сказали в приймальному відділенні.

Також у приймальному відділенні повідомили, що лікарня закрита на карантин на підставі наказу, при цьому не уточнивши, якого саме.

Планові операції на даний момент заборонені і пацієнти з такими операціями не надходять.

У приймальному відділенні додали, що на карантин закриті всі лікарні і не роблять планових операцій.

"Всі лікарні Києва закриті. Будь-яка лікарня закрита на карантин, будь-яка лікарня не пускає планових", — підкреслили в приймальному відділенні.

Як повідомляли Українські Новини, Київську міську клінічну лікарню №6 не закрили через раптовий спалах коронавірусу COVID-19, але перестали приймати туди нових пацієнтів

16 березня Президент Володимир Зеленський просив Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові операції і здійснювати тільки невідкладні заходи.

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