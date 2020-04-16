15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов, — Кличко

Киевскую городскую клиническую больницу №6 не закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19, которым в Украине больны уже 644 человека. Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В больнице действительно заболели 15 медработников, но учреждение не закрыли. Там по-прежнему лечатся те, кто туда поступил. В данный момент больница новых пациентов не принимает.

Кроме того, опровержение закрытия больницы получили Українськi Новини от администрации учреждения.

"Больница работает без изменений. Пациентов принимаем, медики работают", — сказали в больнице.

При этом, в администрации отметили, что, как и все киевские больницы, работают в режиме карантина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в больнице у персонала сразу нескольких отделений подтвердили наличие коронавируса. Заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении, но тяжелых случаев среди них нет.

Как сообщали Українськi Новини, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи.



Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП.