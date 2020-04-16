15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов, — Кличко

Киевскую городскую клиническую больницу №6 не закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19, которым в Украине больны уже 644 человека. Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко. В больнице действительно заболели 15 медработников, но учреждение не закрыли. Там по-прежнему лечатся те, кто туда поступил. В данный момент больница новых пациентов не принимает. Кроме того, опровержение закрытия больницы получили Українськi Новини от администрации учреждения. "Больница работает без изменений. Пациентов принимаем, медики работают", — сказали в больнице. При этом, в администрации отметили, что, как и все киевские больницы, работают в режиме карантина. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в больнице у персонала сразу нескольких отделений подтвердили наличие коронавируса. Заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении, но тяжелых случаев среди них нет. Как сообщали Українськi Новини, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты. В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи. Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП.