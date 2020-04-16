подписаться на рассылку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • 15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов, — Кличко
16 апреля 2020, четверг, 12:33 321
Общество 2020-04-16T14:30:03+03:00
Українські Новини
15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов, — Кличко

15 медиков Киевской больницы №6 заболели коронавирусом, больница не принимает новых пациентов, — Кличко

Кира Молчанова
Больницы Киева, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Украине, Киевская городская клиническая больница №6
Киевская больница №6. Фото: google.com/maps
Киевская больница №6. Фото: google.com/maps

Киевскую городскую клиническую больницу №6 не закрыли из-за внезапной вспышки коронавируса COVID-19, которым в Украине больны уже 644 человека. Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

В больнице действительно заболели 15 медработников, но учреждение не закрыли. Там по-прежнему лечатся те, кто туда поступил. В данный момент больница новых пациентов не принимает.

Кроме того, опровержение закрытия больницы получили Українськi Новини от администрации учреждения.

"Больница работает без изменений. Пациентов принимаем, медики работают", — сказали в больнице.

При этом, в администрации отметили, что, как и все киевские больницы, работают в режиме карантина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в больнице у персонала сразу нескольких отделений подтвердили наличие коронавируса. Заболевшие медработники находятся на амбулаторном лечении, но тяжелых случаев среди них нет.

Как сообщали Українськi Новини, еще 32 служителя Киево-Печерской Лавры проверяют на коронавирус. У них медики взяли образцы на ПЦР-тесты.

В Киеве допустили резкий рост количества заболевших COVID-19 после Пасхи. 


Кроме того, сегодня на въездах в Киев запустили 9 КПП.

Больше новостей о: Больницы Киева коронавирус в Украине коронавирус в Киеве карантин в Украине Киевская городская клиническая больница №6

Доступность лечения в "Феофании" для всех: ГУД рас...
В Киеве допустили резкий рост количества заболевши...
Как в Киеве дезинфицируют дома, где обнаружены слу...
В пасхальные выходные в Киеве усилят контроль за с...
В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан
В Ионинском монастыре новые случаи коронавируса. Его хотят закрыть на карантин
Новости
Президенту предлагают заменить Верланова на человека беглого министра МВД Захарченко, - СМИ 14:43
НБУ. Фото: Нацбанк
Нацбанк Украины ввел в обращение новые монеты. Одну — из серебра 14:28
Полный список граждан, которых вернула из плена Украина 14:21
В Москве Парад Победы перенесли на конец июня из-за коронавируса 14:06
В рамках обмена Украина вернула с оккупированных территорий 20 граждан 13:58
больше новостей
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Экспресс-тесты на COVID-19 в Киеве пока есть только в одной аптечной сети: цена и где купить 16:16
Пенсионный фонд в мобильном телефоне: как установить и пользоваться приложением 05:30 Инфографика
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
Нефедов выбил себе и своим замам надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни 07:31 Документ
Генерал-майора СБУ Шайтанова задержали за работу на ФСБ РФ и заказ убийства Осмаева 14:49
Аваков хочет купить 200 кроссоверов 11:37
В Минсоцполитики рассказали, когда и кому выплатят по 1 тыс. гривен 05:50 Инфографика
Похороны лаврского архимандрита Нектария Фото: Главком
Архимандрита Киево-Печерской Лавры хоронили в полиэтилене, а присутствующие были в скафандрах 19:57
больше новостей
В Киеве 644 случая коронавируса, за день еще один летальный
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok