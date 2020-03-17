В Минздраве объяснили, какие операции не будут проводить в связи с коронавирусом

Министерство здравоохранения не планирует создавать перечень подлежащих отмене операций.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Относительно перечня операций, которые должны будут запретить - такого не планируется делать. Это вопрос на усмотрение врача. В каждом случае именно оперирующий врач принимает определенное решение. Наша главная задача - обеспечить всех украинцев медицинской помощью для того, чтобы никто не пострадал во время вспышки коронавирусной болезни. Освобождая больницы, мы расширяем возможности для приема людей в первую очередь для проведения реанимационных мероприятий", - сказал он.

По словам замминистра, перепрофилирование больниц предусмотрено на случай массового распространения коронавируса.

"Отмена плановых операций и плановых госпитализаций - это поэтапный процесс. У нас были определены госпитальные базы, которые будут первыми принимать больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предусмотрено перепрофилирование учреждений здравоохранения, если будет массовое поступление больных. Для того чтобы перепрофилировать заведения, нам нужно освобождать койко-места", - отметил Ляшко.

Также он подчеркнул, что в случае необходимости операции все же будут проводить.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине.

После чего Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем, в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек.