подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
17 марта 2020, вторник, 17:09 267
Медицина 2020-03-17T17:26:08+02:00
Українські Новини
В Минздраве объяснили, какие операции не будут проводить в связи с коронавирусом

В Минздраве объяснили, какие операции не будут проводить в связи с коронавирусом

Ярина Вацяк
Минздрав, Больницы, Операции, коронавирус в Украине, Карантин из-за коронавируса
Операция Фото: НикОГА
Операция Фото: НикОГА

Министерство здравоохранения не планирует создавать перечень подлежащих отмене операций.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Относительно перечня операций, которые должны будут запретить - такого не планируется делать. Это вопрос на усмотрение врача. В каждом случае именно оперирующий врач принимает определенное решение. Наша главная задача - обеспечить всех украинцев медицинской помощью для того, чтобы никто не пострадал во время вспышки коронавирусной болезни. Освобождая больницы, мы расширяем возможности для приема людей в первую очередь для проведения реанимационных мероприятий", - сказал он.

По словам замминистра, перепрофилирование больниц предусмотрено на случай массового распространения коронавируса.

"Отмена плановых операций и плановых госпитализаций - это поэтапный процесс. У нас были определены госпитальные базы, которые будут первыми принимать больных коронавирусной инфекцией. В дальнейшем предусмотрено перепрофилирование учреждений здравоохранения, если будет массовое поступление больных. Для того чтобы перепрофилировать заведения, нам нужно освобождать койко-места", - отметил Ляшко.

Также он подчеркнул, что в случае необходимости операции все же будут проводить.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский на "Свободе слова" рассказал какие меры приняты для борьбы с коронавирусом в Украине.

После чего Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем, в Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек.

Больше новостей о: Минздрав Больницы Операции коронавирус в Украине Карантин из-за коронавируса

В сети появился новый фейк о лекарствах от коронав...
В Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные...
Da Vinci со скальпелем: единственный в Украине роб...
Кабмин намерен поездами вернуть украинцев из Герма...
Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
Врио директора ГБР стал замдиректора Александр Соколов 17:52
Бойко предложил повысить зарплаты врачам на время кризиса 17:40
Учителям планируют выплачивать среднюю зарплату за удаленную работу в период карантина 17:38
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
ПАСЕ отменила весеннюю сессию из-за коронавируса 17:34
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
Черкассы закрываются на карантин. Работать будут только продмаги и аптеки 13:38
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok