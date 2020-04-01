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01 апреля 2020, среда, 12:30 929
Медицина 2020-04-01T13:02:37+03:00
Українські Новини
Кличко показал, как "налетает" на больницу

Кличко показал, как "налетает" на больницу

Ярина Вацяк
Виталий Кличко, Больницы, Коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко посетил столичною больницу №9, куда госпитализируют больных коронавирусом, в то время, как за день в столице подтвердили 25 новых случаев коронавируса.

Видео с больницы Виталий Кличков показал в ходе брифинга.

По словам мэра, видео было снял вчера вечером, 31 марта, в столичной больнице №9.

Врачи рассказывают, что в инфекционном отделении находится 40 больных, больница почти заполнена, 6 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Дежурный врач подтвердила, что есть все необходимое, есть аппаратура, есть пульсоксиметры, но не хватает банального одежды защитного, масок, перчаток. Они есть, но ненадолго. При этом потока людей, который есть. В день на каждого медработника нужно около 50 пар перчаток, поскольку после входа в каждый бокс их надо менять.

Заместитель директора городской клинической больницы № 9 говорит, что медперсонал обеспечен всем необходимым где-то на месяц.

"Где-то до месяца мы обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. У нас есть респираторы, 900 штук, недавно привезли у нас есть защитные костюмы, защитные халаты - это на месяц работы", - отметила врач.

Как сообщали Українські Новини, ранее Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять киевские больницы, в которых лечат больных коронавирусом

Тем временем, у двух пациентов Александровской больницы острая дыхательная недостаточность из-за коронавируса.

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