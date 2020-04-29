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29 квітня 2020, середа, 15:48 10
Кабмін 2020-04-29T16:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін обмежив зарплату членів наглядових рад держкомпаній до кінця карантину

Кабмін обмежив зарплату членів наглядових рад держкомпаній до кінця карантину

Елена Новикова
Зарплата, Карантин, Кабмін, наглядова рада, Карантин в Україні
Зарплата
Зарплата

Кабінет Міністрів встановив заробітну плату членам наглядових рад державних компаній і держустанов, а також керівникам і членам виконавчих органів не вище 47 тис. гривень до кінця карантину.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Встановити, що у квітні 2020 року і на період до закінчення місяця, в якому скасовується карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів... місячний розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів, а також винагороди членів наглядової ради суб'єктів господарювання державного сектору економіки (включаючи державні банки) не повинен перевищувати 47 тис. гривень", - йдеться в постанові.

Наголошується, що в цю суму не входять допомога по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки.

Відповідна постанова набирає чинності з дня його опублікування та застосовується з 1 квітня 2020 року.

Постанова прийнята з доопрацюванням в одноденний термін.

Як повідомляли Українські Новини, колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов отримав 194 210 гривень зарплати в березні.

Також член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов в квітні отримав гонорар у 332 тис. гривень.

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