Вчитель з онлайн школи знову осоромилася - назвала Бориса і Євгена Патонов братами

Вчителька Всеукраїнської школи онлайн назвала Євгенія та Бориса Патонов братами, хоч вони є батьком і сином, в вчитель одягла на голову каструлю.

Конфузи вчительки на уроці історії для 5 класу зауважила головний редактор "КП в Україні" Оксана Богданова в Facebook.

"Щороку українські вчені роблять 15 тисяч винаходів. Ви бачите Євгена та Бориса Патона, ви бачите кардіохірурга Миколу Амосова, саме він зробив операцію на метральному клапані. Ви бачите Марину В'язовську - вчена-математик, випускниця ліцею 145, після закінчення вищого навчального закладу вона почала займатися наукою і довела формулу, яку не міг довести ніхто протягом кількох століть", - розповіла вчителька.

Як повідомляли Українські Новини, "Школу онлайн" знімають фахівці "Кварталу 95", "Мамахохотала", Patriot і каналів за гроші благодійників. Фахівці і техніка для зйомки відеоуроків надані безкоштовно, за словами представників "Кварталу 95".

1 квітня Олена Зеленська взяла участь у зйомках онлайн-уроку з української мови.