подписаться на рассылку
27.05 27.5
29.3 30.05
˟
ONLINE
10.04.20 11:00 Видеоконференция NAI Ukraine: "Результаты 2019 и прогнозы развития рынка недвижимости на 2020"

  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • "Школу онлайн" снимают специалисты Квартала 95, Мамахохотала, Patriot и каналов за деньги благотворителей
10 апреля 2020, пятница, 14:09 756
Общество 2020-04-10T14:21:22+03:00
Українські Новини
"Школу онлайн" снимают специалисты Квартала 95, Мамахохотала, Patriot и каналов за деньги благотворителей

"Школу онлайн" снимают специалисты Квартала 95, Мамахохотала, Patriot и каналов за деньги благотворителей

Виолетта Чайковская
Карантин, 95 квартал, Квартал 95, Карантин в школах, Мамахохотала, Всеукраинская школа онлайн, Уроки онлайн, Телеурок, Онлайн школа, Онлайн занятия
Всеукраинская школа онлайн. Скриншот Youtube-канала МОН
Всеукраинская школа онлайн. Скриншот Youtube-канала МОН

Производством видеоуроков для школьников 5-11 классов для проекта "Всеукраинская школа онлайн", оплачиваемого благотворителями, не желающими раскрывать свое участие в нем ради пиара, занимается сборная команда медиа-специалистов из числа фрилансеров, сотрудников разных телеканалов и отдельных продакшн-студий, включая "Квартал 95", "Мамахохотала" и "Patriot".

Об этом Українським Новинам сообщила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега.

"Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры.Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также "лицами" каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок - камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров", – сообщила Селега.

"Всеукраинская школа онлайн" – это инициированный Президентом Владимиром Зеленским совместный проект Министерства образования и науки, Офиса Президента и общественного союза "Освитория".

Последний предоставил бесплатную локацию для съемок – проект "Освитории" "Новопечерская школа" в Киеве.

"У нас есть 7 локаций, где одновременно идет запись уроков, а также работают операторы и монтажеры", – сообщила операционный директор "Освитории" Анна Сидорук.

С 6 апреля онлайн транслируется по 4 урока для каждого класса с 5 по 11 по 11 школьным предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Кроме Youtube-канала Минобразования видеоуроки транслируют телеканалы: 5 класс – Плюс-Плюс и 112 Украина, 6 класс – ZOOM и News One, 7 класс – ZIK, 8 класс – Индиго и УНИАН, 9 класс – Рада и UA: Культура, 10 класс – UA: Первый, 11 класс – М1.

Проект рассчитан на период карантина, который пока что введен до 24 апреля (всего 420 видеоуроков), но может быть продлен.

"Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки", – отметила Сидорук.

Доход "Всеукраинская школа онлайн" не приносит.

"Проект не монетизируется в Youtube и не зарабатывает от трансляций или рекламы", – говорят участники.

По данным Офиса Президента, в первый день "Всеукраинской школы онлайн" ее аудитория на телеканалах превысила 3,3 млн, а на Youtube-канале Минобразования за два дня составила почти 2 млн зрителей.

"Проект общенациональный и к нему привлечено внимание всех. И это круто, потому что каждый из нас на себе почувствовал насколько важным является труд учителей, и насколько важным является образование в целом. Миллионы детей в Украине получают доступ к образованию в такой непростой период. И это именно то, ради чего мы все работаем над проектом", – говорит Сидорук.

Как сообщали Українськi Новини, учебный год из-за карантина закончится позже. Исключением могут стать 11-классники из-за переноса дат ВНО и вступительной кампании.

Больше новостей о: Карантин 95 квартал Квартал 95 Карантин в школах Мамахохотала Всеукраинская школа онлайн Уроки онлайн Телеурок Онлайн школа Онлайн занятия

Волынская область решила максимального ограничить ...
Зеленский получил 5 млн гривен от "Квартала 95"...
Весной "1+1" покажет 7 мелодрам на русском, поскол...
Видеоуроки для школьников финансируют не желающие ...
В Киеве почти 350 больных коронавирусом, за день заразились еще двое медиков
В Украине за сутки 311 новых случаев коронавируса. Всего уже больше 2 тыс. инфицированных
Новости
Фигурантов записей с участием брата Ермака допросили 14:46
Гончарук и Шабунин гуляют по набережной в Киеве без масок, нарушая правила карантина 14:34
Лазебная рассказала, когда пенсионерам выплатят обещанную тысячу гривен и проиндексируют пенсии на 11% 14:33
Сергей Щербина: Нужен ли "патріотично налаштований привид" в школьной программе по литературе? 14:13 Мнение
"Школу онлайн" снимают специалисты Квартала 95, Мамахохотала, Patriot и каналов за деньги благотворителей 14:09
больше новостей
Минздрав изменил прогноз пика заболеваемости коронавирусом 10:10
Маски и антисептики есть в части киевских аптечных сетей: цены и наличие 17:06
Умерших от коронавируса в Украине больше выздоровевших. Вирусолог назвал причину 19:52 Инфографика
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
больше новостей
Глава Нацполиции Клименко утроил оклад многочисленными надбавками 10:00 Документ
Зеленский встретился один на один с Порошенко перед принятием земельной реформы 20:48
На Харьковщине полиция крышевала "черных лесорубов": ориентировочные госубытки 300 млн гривен, – Фильчаков 17:51 Фото
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
Химчистки будут работать, а стройматериалы – нет. Кабмин обновил перечень запретов на карантин 19:23
больше новостей
Волынская область максимально ограничила передвижение на выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok