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29 апреля 2020, среда, 14:16 537
Общество 2020-04-29T14:16:31+03:00
Українські Новини
На онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан

На онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан

Сергей Паламаренко
Евромайдан, Онлайн-уроки, Всеукраинская школа онлайн, Элла Сытник
На уроке истории учитель надела на голову кастрюлю. Фото: Скриншот из видео
На уроке истории учитель надела на голову кастрюлю. Фото: Скриншот из видео

В ходе урока истории Украины для 5-го класса в рамках "Всеукраинской школы онлайн", которая создана для дистанционного обучения школьников на карантине, учитель истории надела на голову кастрюлю. Она рассказывала детям про Майдан и войну на Донбассе.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

Урок для четвертой недели вела учитель-методист Элла Сытник. На занятии присутствовали гости - участники команды Лиги Смеха "Любимый город" Дмитрий Сидоров и Сергей Соромецкий. 

Преподаватель рассказывала детям о некоторых этапах становления Украины после приобретения Независимости, говорила коротко о предпосылках Майдана и о том, почему в ноябре студенты вышли в центр Киева и как против них направили "Беркут".

После этого Элла Сытник начала говорить про "диктаторские законы", одним из которых запрещалось участие в демонстрациях с использованием средств, затрудняющих идентификацию личности, а также в одежде, "похожей на форму сотрудников правоохранительных органов", под которыми подразумевались также защитные каски. 

Учитель продемонстрировала эти законы фотографией митингующих, которые надели на голову кастрюли в ответ на этот закон. 

Учитель в этот момент также надела на голову кастрюлю.

Подробнее об этом онлайн-уроке истории читайте в материале "Страны"

Учитель начинает говорить о диктаторских законах и кастрюлях на голове на 36-й минуте. Видео: YouTube/MON UKRAINE

Ранее СМИ писали , что после запуска телеуроков для 5-11 классов, зрители едва ли не каждый день начали находить ошибки и ляпы. Но власть дала понять, что ляпы, допущенные Министерством образования - это проблема не самой власти, а неких нехороших "хейтеров"

Журналисты разбирались, почему так много "ляпов" в телеуроках на карантине.

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