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27 апреля 2020, понедельник, 13:17 1517
Общество 2020-04-27T13:33:10+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал о плане ослабления карантина в Киеве

Кличко рассказал о плане ослабления карантина в Киеве

Елена Новикова
Карантин, Налоги в Украине, карантин в Киеве, карантин в Украине, Кредитные каникулы, Частичная безработица
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Киев подготовил план последовательных действий по ослаблению карантина, который продлили до 11 мая, и восстановлению экономики столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга в понедельник, 27 апреля.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановления экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решения, которые находятся в компетенции правительства и Верховной Рады", - сказал Виталий Кличко.

По его словам, правительство и парламент должны увеличить размер бюджетной программы на открытие предпринимательской деятельности и создать государственную кредитную программу для производителей.

"Необходимо внедрить государственную кредитную программу для производителей, создавать новые рабочие места. С нулевой ставкой по кредиту. Так мы сможем не только восстановить производство, но и использовать кризис для импортозамещения и увеличения экспорта", - сказал мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу местных налогов и сборов не дожидаясь нового бюджетного года.

"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов (правительства, - ред.). И на этой неделе мы обнародуем что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - добавил Виталий Кличко.

Мэр Киева сказал, что ранее столичные власти приняли ряд решений для поддержки малого и среднего бизнеса. Ввели 50% скидки на оплату за аренду коммунального имущества для предпринимателей. А тех, кто не работает во время ограничений - освободили от уплаты. Они платят символическую 1 гривну. Также, с 1 марта по 30 апреля физических лиц-предпринимателей освободили от уплаты единого социального взноса.

Также столичные предприниматели могут воспользоваться услугой "частичной безработицы" на период действия ограничений. Для ее получения нужно обратиться в Центры занятости по месту регистрации в качестве плательщика единого взноса.

Кроме того, начали действовать "кредитные каникулы". На время ограничительных мер предпринимателей освободили от кредитных выплат. Киевсовет выделил средства на восстановление программы финансово-кредитной поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве зафиксировали 1,2 тысячи зараженных коронавирусом.

Также сообщалось о том, как живет киевское метро на карантине и когда его откроют.

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