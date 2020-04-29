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  • У замурований ресторан "Велюр" викликали поліцію для з'ясування обставин акції з блоками і монтажною піною
29 квітня 2020, середа, 13:47 17
Події 2020-04-29T15:11:35+03:00
Українські Новини
У замурований ресторан "Велюр" викликали поліцію для з'ясування обставин акції з блоками і монтажною піною

У замурований ресторан "Велюр" викликали поліцію для з'ясування обставин акції з блоками і монтажною піною

Кира Молчанова
Олег Ляшко, Київ, Національна поліція України, Микола Тищенко, Ресторан Велюр
Поліція Фото: Українська правда
Поліція Фото: Українська правда

Поліція встановлює обставини інциденту із замуровуванням входу в ресторан "Велюр" в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба поліції Києва.

"На даний момент проводиться перевірка. Подію внесено до журналу єдиного обліку правопорушень", - сказали у відомстві.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Кримінальне провадження поки не відкривалося.

За даними ЗМІ, ресторан належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко (фракція "Слуга народу").

Як повідомляли Українські Новини, прихильники голови Радикальної партії Олега Ляшка замурували вхід в ресторан "Велюр" в Києві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ресторан "Велюр", який належить депутату Верховної Ради Микола Тищенко ("Слуга народу"), працює для окремих осіб, в тому числі депутатів Ради.

В поліції пообіцяли перевірити можливе порушення карантину і відправили туди наряд. Проте поліцейські не виявили відвідувачів у ресторані.

За минулий рік рейтинг Олега Ляшка впав. В цьому лютому тільки 4% опитаних респондентів проголосували б за нього на президентських виборах.

Раніше Ляшко відстоював інтереси олігарха Ахметова.

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