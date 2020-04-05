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05 квітня 2020, неділя, 20:04 3
Суспільство 2020-04-05T20:15:01+03:00
Українські Новини
Києво-Печерську Лавру закрили на карантин: священиків протестували на коронавірус

Києво-Печерську Лавру закрили на карантин: священиків протестували на коронавірус

Ольга Фандорина
Карантин, Києво-Печерська лавра, Коронавірус, Закриття церков
Києво-Печерська Лавра. Фото: news.church.ua
Києво-Печерська Лавра. Фото: news.church.ua

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) до закінчення національного карантину буде проводити богослужіння в закритому режимі. Про це повідомляється йдеться на офіційному сайті Лаври.

"Для запобігання спалаху епідемії, викликаної вірусом COVID-19, братія Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври провела тестування на наявність захворювання. Разом з усіма дане лабораторне дослідження в комплексі з медичним оглядом пройшов Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. Зараз скарг на самопочуття у владики немає.", - повідомляється на сайті.

Результат обстеження буде відомий найближчим часом.

"У зв'язку з поширенням на території України інфекційного захворювання COVID-19 було посилено карантинні заходи. Тому у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі з цього моменту і до моменту офіційного закінчення національного карантину богослужіння будуть відбуватися в закритому режимі (з онлайн-трансляцією), без участі парафіян і прочан", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ дасть рекомендації, як брати участь у богослужіннях під час карантину на передвеликодні свята.

Тим часом Українська греко-католицька церква (УГКЦ) закликає своїх прихожан на Благовіщення Пресвятої Богородиці 7 квітня, у Вербну неділю (Вхід Господній у Єрусалим) 12 квітня молитися онлайн в умовах карантину.

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