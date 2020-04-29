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29 квітня 2020, середа, 11:44 25
Події 2020-04-29T15:08:02+03:00
Українські Новини
Карантин не для всіх. Підприємці розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін

Карантин не для всіх. Підприємці розповіли, чому вийшли протестувати під Кабмін

Кира Молчанова
Кабмін, Акція протесту, Засідання Кабміну, середній бізнес, Малий бізнес

Сьогодні, 29 квітня під будівлею Кабінету Міністрів України представники малого та середнього бізнесу вийшли протестувати проти несправедливих, як вони вважають, карантинних заходів, і вимагати їх завершення з 1 травня.

Про це повідомляє видання "Страна".

"Якщо карантин, то для всіх. Чому ми не працюємо, а Рошен працює, Епіцентр працює, Макдональдс працює. А якщо не для всіх, то давайте відкривати всіх. А не так, що карантин тільки для малого бізнесу, а великий бізнес працює", - кажуть підприємці.

Акція під Кабміном. Скріншот відеоАкція під Кабміном. Скріншот відео

Протестувальники приїхали на своїх автомобілях і цим заблокували проїзд через вулицю Грушевського. Ці автомобілі намагалися прибрати евакуаторами. Через це між протестуючими і поліцією сталася словесна перепалка. Поліція і Нацгврадия оточила евакуатори і не давала протестувальникам до них підійти. Автомобілі не евакуювали, протестувальники їх забрали самі.

За повідомленням Українських Новин, кілька десятків підприємців зібралися на вулиці Грушевського і вимагають зняти для них карантинні обмеження з 1 травня.

На початку акції правоохоронці намагалися не допустити підприємців на акцію протесту біля будівлі Кабміну.

Також протестуючі вимагають скасувати податки бізнесу, який у зв'язку з карантином змушений припинити роботу.

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Представники Держспоживслужби будуть щодня інспектувати відкриті після карантину ринки і давати дозвіл на їх відкриття або закриття.

Тим часом, кілька депутатів Верховної Ради звернулися до Кабінету Міністрів України з пропозицією дозволити кафе і ресторанам відкрити літні майданчики з 12 травня.

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