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29 квітня 2020, середа, 10:57 7
Економіка 2020-04-29T12:45:03+03:00
Українські Новини
Посеред тижня рубль трохи просів. Курс російської нацвалюти на 29 квітня

Посеред тижня рубль трохи просів. Курс російської нацвалюти на 29 квітня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay.com
Курс рубля. Фото: pixabay.com

Поки долар продовжує падати, в середу, 29 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 29 квітня, підвищився на 1 копійку і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу впав на 2 копійки і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 29 квітня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,15 3,69
Максимальний 3,50 3,90
Мінімальний 2,44 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 квітня на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Раніше економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.

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