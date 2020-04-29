Посеред тижня рубль трохи просів. Курс російської нацвалюти на 29 квітня

Поки долар продовжує падати, в середу, 29 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 29 квітня, підвищився на 1 копійку і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в середу впав на 2 копійки і становить 3,69 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 29 квітня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,15 3,69 Максимальний 3,50 3,90 Мінімальний 2,44 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 квітня на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Раніше економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.