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29 квітня 2020, середа, 10:31 8
Економіка 2020-04-29T13:00:06+03:00
Українські Новини
Долар продовжує падіння, а євро почав рости. Курс валют на 29 квітня

Долар продовжує падіння, а євро почав рости. Курс валют на 29 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Долар
Долар

Поки гривня продовжує зростати, у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 28 квітня на 8,54 коп. до 27,2903 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,11 коп. до 26,9366 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,56 коп. до 28,9813 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,86 коп. до 29,5478 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9366 27,2903 28,9813 29,5478 3,15 3,69
Максимальний 27,0500 27,7500 29,2300 29,9000 3,50 3,90
Мінімальний 26,6500 27,1900 28,1500 29,3000 2,44 3,50

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.

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