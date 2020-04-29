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29 апреля 2020, среда, 05:40 302
Финансы 2020-04-29T05:40:01+03:00
Українські Новини
Курс НБУ на среду. Гривна продолжает укрепляться

Курс НБУ на среду. Гривна продолжает укрепляться

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 29 апреля, на 5,40 коп. до 27,0485 UAH/USD, в то время, как 28 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился по до 27,3878 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 апреля, на 4,16 коп. до 27,1025 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,7930
1 доллар США 27,0485
1 швейцарский франк 27,8134
10 иен 2,5356
10 российских рублей 3,6484
1 евро 29,4274

Как сообщали Українські Новини, экономисты прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины снизил с 15 тысяч гривен до 5 тысяч гривен предельную сумму денежных переводов без идентификации клиентов банков.

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