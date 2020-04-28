У Чернівцях вже почали працювати продуктові ринки

Сьогодні, 28 квітня, у Чернівцях заробили продуктові ринки, попри один з найвищих показників по захворюваності на коронавірус в Україні.

Рішення про роботу ринків прийняли члени виконавчого комітету міської ради після чергового масового протесту підприємців під стінами Чернівецької ОДА, пише ACC.

Проєкт рішення передбачає обмеження роботи ринків тільки з 20:00 до 04:00 на наступний день і зобов'язання щодо дотримання всіх санітарно-епідеміологічних норм. Зокрема, наявність масок, окулярів і рукавичок. Також ця вимога поширюється і на відвідувачів, які обов'язково мають перебувати на ринках в масках.

В поліції Чернівецької області журналістам повідомили, що правоохоронці працюють згідно з постановою Кабінету Міністрів "Про запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року.

У ній йдеться про те, що торгівля продуктами харчування може відбуватися за умови забезпечення персоналу і відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, в тому числі виготовленими самостійно, а також з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Отже, поліцейські в Чернівцях будуть перевіряти дотримання карантину і залучати підприємців до відповідальності у разі їх порушення.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які перевірятимуть щодня, у період карантину.

Зі слів прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.