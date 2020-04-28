Під час карантину середня зарплата в Україні зросла

В той час, як на 1 квітня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати зменшилася на 1,8% порівняно з 1 березня, а 12 березня в Україні було оголошено карантин, у березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 17 990 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 8 285 гривень/місяць.

Середня заробітна платня населення України в березні, гривень:





березень березень в % до лютого Середня 11446 105,5 Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство 9105 108,5 Промисловість 13044 108,2 - Добувна промисловість 17795 114,7 - з нього видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу 11649 105,1 - Обробна промисловість 10709 105,5 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби 6759 88,3 - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття 9954 98,6 - виробництво деревини і виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15946 104,4 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 11952 102,6 - хімічне виробництво 24775 126,4 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 10635 102,4 - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів 15161 114,1 - металургія і обробка металу 11158 101,0 - виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції 12409 96,4 - виробництво електричного і електронного обладнання 10091 98,6 - виробництво машин і обладнання 11345 108,5 - виробництво транспортного обладнання 11126 96,9 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання 11183 102,7 - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря 17218 113,3 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 9634 108,3 Будівництво 9564 103,0 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11503 104,0 Транспорт і зв’язок 11643 99,3 Тимчасове розміщення і організація харчування 5648 76,2 Інформація і телекомунікації 23303 124,9 Фінансова діяльність 21821 101,0 Операції з нерухомістю 8473 92,1 Професійна, наукова і технічна діяльність 18554 117,8 Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування 10437 113,0 Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування 15123 103,9 Освіта 8507 100,4 Охорона здоров’я і соціальна допомога 8056 107,8 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок 8765 100,4 Надання інших послуг 13878 128,4

Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Також експерти зробили прогноз, що буде з зарплатами далі: зарплати найманих робітників знизяться.

Тим часом, Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні