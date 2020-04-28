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28 апреля 2020, вторник, 05:45 481
Экономика 2020-04-28T05:45:02+03:00
Українські Новини
Как повлияет карантин на зарплаты украинцев. Эксперты дали прогноз

Как повлияет карантин на зарплаты украинцев. Эксперты дали прогноз

Анна Рудык
Зарплаты, Карантин, средняя зарплата, карантин в Украине
Зарплаты
Зарплаты

В то время, как Кабмин выделил 4,7 млрд гривен на выплаты потерявшим работу из-за карантина украинцам, эксперты сделали прогноз, что будет с зарплатами дальше. Три эксперта из четырех видят во втором квартале снижение заработков наемных работников. Об этом пишет "Сегодня".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин ожидает резкого обвала зарплат – более чем на 12% от нынешних средних 10 847 грн, или до 9500 грн. Снижение средних зарплат будет вызвано простоем на производстве и в сфере сервиса из-за карантина.

С его прогнозом согласен и руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. Он считает, что номинально заработки вырастут за квартал почти на 1000 гривен, до 11 800 грн, но по факту из-за неполной занятости, которая может растянуться на два месяца, люди получат на руки примерно 2/3 этой суммы, или менее 8000 грн. Особенно пострадают госслужащие, которым государство урежет доплаты и надбавки к окладам.

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский оценивает, что уровень средней зарплаты за квартал составит 10 500 грн.

"Снижение среднемесячной заработной платы связано с остановкой многих предприятий, падением доходов компаний в период карантина, растущей безработицей и увеличением долгов по зарплате", – добавил эксперт.

Вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП) Виктор Скаршевский упомянул две противоположные тенденции: рост предложения рабочей силы из-за того, что сотни тысяч трудовых мигрантов вернулись в Украину из-за эпидемии, и сокращение спроса на рабочую силу.

"Власть с марта поставила украинскую экономику на "стоп-кран", – отметил Виктор Скаршевский. – Естественно, что при резком увеличении предложения и таком же резком снижении спроса на рабочую силу на рынке труда зарплаты у большинства работников снизятся. Средняя зарплата после отмены карантина, если это произойдет не позже 1 июня, все же к концу квартала чуть повысится и может составить порядка 11 000 грн/месяц".

Как сообщали Українаські Новини, в приложении "Дія" появилась услуга оформления выплат по безработице.

Кроме того, на время карантина установлено пособие по частичной безработице

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