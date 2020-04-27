Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

В то время, как с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, которую пенсионеры ждали еще в марте, а власти планировали отложить до сентября, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook в понедельник, 27 апреля.

Согласно данным Фонда, средний размер выплат для 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Как сообщали Українські Новини, по тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до 25 апреля.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд.

Тем временем, на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму.