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27 апреля 2020, понедельник, 23:22 449 Инфографика
Финансы 2020-04-27T23:22:47+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий в Украине

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионеры, ПФУ, Повышение пенсий, пенсии в Украине
Пенсия.
Пенсия.

В то время, как с 1 мая стартует автоматическая индексация пенсий, которую пенсионеры ждали еще в марте, а власти планировали отложить до сентября, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 апреля 2020 года.

Об этом сообщает ПФУ в Facebook в понедельник, 27 апреля.

Согласно данным Фонда, средний размер выплат для 11,3 млн пенсионеров составлял 3170,14 гривен.

Таким образом, с начала 2020 средний размер пенсий вырос на 87,16 гривен или на 2,8% (на 1 января 2020 года средний размер пенсий составлял 3082,98 грн).

Как сообщали Українські Новини, по тысяче гривен помощи 7 млн украинцев получат до 25 апреля.

Ранее на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен планировали выделить 20 млрд. 

Тем временем, на выплату пенсий в апреле направили рекордную сумму.

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