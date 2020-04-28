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28 квітня 2020, вівторок, 18:53 7
Економіка 2020-04-28T19:00:01+03:00
Українські Новини
Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 28 квітня

Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 28 квітня

Надежда Комендантова
НБУ, Курс валют, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 3 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 27,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,10 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,02-27,05 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,00-27,03 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,77% з 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти також прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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