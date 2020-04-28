Гривня підскочила. Курс гривні на міжбанку 28 квітня

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в понеділок на 3 коп. у вівторок зміцнився на 8 коп. до 27,01 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,06-27,10 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,02-27,05 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,00-27,03 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 13,77% з 23,74 UAH/USD до 27,01 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти також прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.