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27 апреля 2020, понедельник, 17:53 142
Экономика 2020-04-27T17:53:51+03:00
Українські Новини
Доллар дешевеет. Курс нацвалюты на межбанке в понедельник

Доллар дешевеет. Курс нацвалюты на межбанке в понедельник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 3 коп. до 27,09 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,10-27,14 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,05-27,09 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,06-27,10 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,11% с 23,74 UAH/USD до 27,09 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке

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