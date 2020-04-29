Курс НБУ на середу. Гривня продовжує зміцнюватися

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 29 квітня, на 5,40 коп. до 27,0485 UAH/USD, у той час, як 28 квітня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився до 27,3878 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 квітня, на 4,16% до 27,1025 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7930 1 долар США 27,0485 1 швейцарський франк 27,8134 10 ієн 2,5356 10 російських рублів 3,6484 1 євро 29,4274

Як повідомляли Українські Новини, економісти прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня.

Раніше повідомлялось про те, що НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

Крім того, Національний банк України знизив з 15 тисяч гривень до 5 тисяч гривень граничну суму грошових переказів без ідентифікації клієнтів банків.