Доллар снова падает в киевских обменниках. Курс валют на 28 апреля

В то время, как гривна взлетела, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 апреля на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,13 коп. до 28,9469 UAH/EUR, курс продажи повысился на 1,11 коп. до 29,6281 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,9703 27,3878 28,9469 29,6281 3,14 3,71 Максимальный 27,1200 27,8000 29,2000 29,9000 3,48 4,00 Минимальный 26,6000 27,2500 27,6000 29,4000 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.