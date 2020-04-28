Пожежу в Чорнобильській зоні локалізовано

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) локалізувала 2 останніх вогнища пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 14 годину 28 квітня в Зоні відчуження локалізовано останні два осередки пожежі поблизу с. Крива Гора та с. Рудьки – Буряківка", - сказано в ньому.

Тривають заходи з гасіння окремих осередків тління торфовищ в Дитятківському, Паришівському та Луб’янському лісництвах, ліквідацію яких у плановому режимі будуть здійснювати лісогосподарські підприємства Державного агентства з управління зоною відчуження.

Радіаційний фон у Києві, Київській області та в зоні відчуження знаходиться в межах природних фонових значень.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецком лісництві і пожежу, що виникла на межі Чорнобильської зони.

Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.