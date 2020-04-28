Луганський губернатор просить Шмигаля пом'якшити карантин в області

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай просить прем'єр-міністра Дениса Шмигаля пом'якшити режим карантину в області, де зафіксовано 32 випадки коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обладміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сергій Гайдай звернувся до прем'єр-міністра України з проханням пом'якшити режим карантину в області", - написано в ньому.

Згідно з повідомленням, з відповідним проханням Гайдай звернувся разом з депутатом Верховної Ради Олексієм Кузнєцовим (фракція "Слуга Народу"), беручи до уваги низький рівень показників захворюваності на коронавірус в Луганській області.

Наголошується, що в листі на розгляд Шмигаля винесено питання про надання права обладміністраціям приймати рішення про поетапне пом'якшення режиму карантину, зокрема щодо роботи ринків, підприємств торгівлі непродовольчими товарами та побутового обслуговування клієнтів, міжміського внутрішньообласного пасажирського сполучення з жорстким дотриманням вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляли Українські Новини, 24 квітня Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

Також писали, коли розпочнеться перший етап плану Шмигаля із виходу з карантину і що дозволять.

Раніше карантин продовжили до 11 травня.