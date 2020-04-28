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28 квітня 2020, вівторок, 14:50 11
Суспільство 2020-04-28T15:19:26+03:00
Українські Новини
В київських гуртожитках спалахів коронавіруса не знайшли

В київських гуртожитках спалахів коронавіруса не знайшли

Ольга Фандорина
Кличко Віталій, Коронавірус, Коронавірус у Києві, Коронавірус в гуртожитку
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Спалахів захворювання коронавирусной інфекцією в гуртожитках Києва не виявлено.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Спалахів хвороби (коронавіруса) у столичних гуртожитках на сьогоднішній день не виявлено", - сказав він.

Кличко повідомив, що у Києві є 473 гуртожитку різних форм власності, 77 з них - в комунальній власності міста, які, за його словами, забезпечені миючими та дезінфікуючими засобами, обладнані приміщеннями для ізоляції хворих у разі потреби.

Також він зазначив, що у всіх гуртожитках Києва запроваджено обов'язковий температурний скринінг і постійний нагляд медпрацівниками.

Відповідний суворий режим Київ ввів і в гуртожитках, де живуть працівники комунальних підприємств.

Кличко заявив, що раніше в гуртожитках Києва були виявлені лише поодинокі випадки захворювання, наприклад, в Київському інституті музики ім. Глієра, де був виявлений заражений молодий чоловік, якого вчасно госпіталізували, а всіх інших студентів, які перебували в гуртожитку, помістили на двотижневу обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, Запоріжжя закрило гуртожиток з-за спалаху коронавіруса.

Також в Одеському приватному будинку престарілих — спалах коронавіруса.

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