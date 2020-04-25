Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса

Запорожье закрыло общежитие на карантин из-за 11 случаев коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились более 8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожского городского совета, передают Українськi Новини.Мэр Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом."Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - сказано в сообщении.Городская власть призывает запорожцев соблюдать требования карантина и не выходить на улицу.Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавирусом в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.Общежитие также закрыто на карантин.