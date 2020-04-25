Запорожье закрыло общежитие из-за вспышки коронавируса

Запорожье закрыло общежитие на карантин из-за 11 случаев коронавирусной инфекции, которой в Украине заразились более 8 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Запорожского городского совета, передают Українськi Новини.



Мэр Запорожья Владимир Буряк дал задание экстренно собрать городскую комиссию по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по поводу обнаружения очага заражения людей коронавирусом.



"Известно, что в одном из общежитий в Александровском районе выявлено 11 больных коронавирусной инфекцией. Проводятся соответствующие противоэпидемические мероприятия: общежитие закрыто и будет проведена санитарная обработка, а всем его жителям сделают тесты на выявление коронавируса", - сказано в сообщении.



Городская власть призывает запорожцев соблюдать требования карантина и не выходить на улицу.



Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области), где была выявлена вспышка заболевания коронавирусом в общежитии, 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.



Общежитие также закрыто на карантин.