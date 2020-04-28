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28 квітня 2020, вівторок, 14:15 14
Економіка 2020-04-28T14:30:51+03:00
Українські Новини
Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на 29 квітня

Гривня знову зміцнилася. Курс НБУ на 29 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс гривні, Курс гривні на завтра
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар знову почав падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 29 квітня, на 7,49 коп. до 27,0531 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28 квітня, на 2,06 коп. до 27,1280 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 квітня на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Раніше економісти також прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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