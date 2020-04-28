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  • Рубль начал дорожать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 28 апреля
28 апреля 2020, вторник, 11:00 32
Экономика 2020-04-28T11:06:59+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 28 апреля

Рубль начал дорожать в обменниках Киева. Курс российской нацвалюты на 28 апреля

Анна Рудык
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Рубли. Фото: pixabay
Рубли. Фото: pixabay

В то время, как доллар начал падать, во вторник, 28 апреля, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 24 апреля, повысился на 4 копейки и составляет 3,14 гривен за 10 рублей.

Об этом докладывает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник повысился на 2 копейки и составляет 3,71 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 28 апреля:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,14 3,71
Максимальный 3,48 4,00
Минимальный 2,30 3,50

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 27 апреля на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс покупки – понизился на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Ранее экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

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