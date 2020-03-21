Чуть меньше, чем Трамп. Временный глава"Укрзализныци" Марчек за март заработал почти пол миллиона гривен

Временно исполняющий обязанности председателя правления акционерного общества "Укрзализныця" Желько Марчек, который в 2018 году задекларировал 3 квартиры и 5 млн гривен доходов, задекларировал в марте 449,7 тыс. гривен заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

5 марта Марчек получил 201 798 гривен зарплаты по основному месту работы - АО "Укрзализныця".

Также 1 марта он задекларировал 247 950 гривен зарплаты в "Укрзализныце", однако датой получения дохода в сообщении указано 21 марта.

Исправленного сообщения Марчек не подавал.

В период президентства Барака Обамы (с 2009 по 2017 год) зарплата президента США составляла 400 тысяч долларов США в год, также в период президентства Дональда Трампа запрлата главы государства сохранена на том же уровне ($400.000).

Если считать по текущему курсу, то это примерно 910 тыс. гривен. Таким образом Марчек в марте задекларировал почти половину месячной зарплаты президента США.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров назначил Марчека временно исполняющим обязанности предправления "Укрзализныци".

Он был назначен членом правления "Укразилизныци" 24 июня 2016 года.

В 2014-2015 годах Марчек был независимым членом наблюдательного совета компании "Укрросметалл".

Напомним, временный глава "Укрзализныци" задекларировал более четверти миллиона зарплаты в феврале.