СБУ подозревает "Укрзализныцю" в переплате 80 млн гривен путем завышения стоимости закупок

Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Филиала "Центр обеспечения производства" Акционерного общества (АО) "Украинская железная дорога" в сговоре в 2017-2019 годах с владельцами ряда фирм, что позволило путем завышения стоимости закупок на тендерах присвоить 80 млн гривен.

Об этом сообщил проект "Наші гроші", ссылаясь на постановления Шевченковского районного суда г. Киев в рамках уголовного производства №42020000000000288.

Следствие подозревает, что в 2017-2019 годах должностные лица "Центра обеспечения производства" при проведении торгов способствовали ряду фирм для получения государственных заказов на поставку для структурных подразделений железной дороги кабельно-проводниковой продукции. Речь идет об ООО "Пласт", ООО "ТД "Кабель Центр", ООО "Эней", ООО "Техеоектропром" и ООО "ММ Буденерго".

Заказчик завышал ожидаемую стоимость закупки примерно на 20-30% от их рыночной стоимости. Это якобы происходило путем фальсификации документов по исследованию рынка предложений на предметы закупок.

В судебных постановлениях в качестве примера приводится закупка кабельной продукции, по результатам которой в ноябре 2019 года было заключено соглашение с ООО "ТД "Кабель Центр" как победителем по двум лотам на поставку 62 наименований кабельно-проводниковой продукции на общую сумму более 22 млн гривен. На мнению следствия, цены поставки были завышены примерно на 5-7 млн ​​гривен (20-30% от рыночной стоимости).

По мнению СБУ, аналогично были завышены цены на других торгах "Центра обеспечения производства". Деньги затем переводились в наличные, часть от суммы договоров в качестве "отката" была передана должностным лицам "Укрзализныци".

"Таким образом, должностные лица ООО "Пласт", ООО "ТД "Кабель Центр", ООО "Эней", ООО "Техелектропром", ООО "ММ Буденерго", действуя по предварительному сговору с должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" Акционерного общества "Украинская железная дорога" и его структурными подразделениями, в течение 2017-2019 годов систематически совершали действия, направленные на присвоение средств государственного предприятия на общую сумму около 80 млн гривен", - сказано в судебном постановлении.

В ответ на ходатайство суд разрешил временный доступ к регистрационных документов частных фирм с возможностью их копирования. Это первые обращения в суд следователей СБУ по этому уголовному делу.

Владельцем ООО "Пласт" с конца 2019 указанный Евгений Лобко. К этому последние годы фирма принадлежала Алексею Салапаю и Галине Ткаченко. По данным "Прозорро", фирма в 2017-2019 годах приняла участие в тендерах "Центра обеспечения производства" на ожидаемую стоимость 168 320 000 гривен, но не получила ни одного заказа.

Владельцем ООО "ТД "Кабель Центр" указан Игорь Борсук. Фирма получила заказов на 65,98 млн гривен, все сделки с одним заказчиком - "Центр обеспечения производства".

ООО "Эней" с 2017 года получило заказов на 302,67 млн гривен. Крупнейшим заказчиком фирмы был именно "Центр обеспечения производства", с которым заключено сделок на 238,54 млн гривен. Владельцем "Эней" указан Владимир Котляр, а директором Сергей Кондратенко. Предприятие является фигурантом расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о поставках российских кабелей "Центру обеспечения производства" по завышенным на 225 млн гривен ценам. Тогда речь шла о сделках в 2016-2018 годах.

В этом деле также среди подозреваемых ООО "Техелектропром", фигурирующее в нынешнем расследовании СБУ. В течение 2017-2018 годов фирма заключила с "Центром обеспечения производства" сделок на 135,21 млн гривен. С августа 2018 года она перестала получать госзаказы. Это совпало со сменой директора фирмы - вместо Николая Егорцова должность занял Алексей Колинько. Сейчас владельцами фирмы указаны Александр Дунчич и Игорь Жабюк.

ООО "ММ Буденерго" с 2017 года получило заказов на 116,81 млн гривен, но в этот период ни одного заказа от "Центра обеспечения производства", хотя принимало участие в его тендерах. Владельцами компании являются Дмитрий Малоед и Наталья Мариненко.

Таким образом, участники расследования СБУ №42020000000000288 в 2017-2019 годах по данным "Прозорро" получили заказов на поставку различной продукции "Центру обеспечения производства" на общую сумму 439,73 млн гривен.

Напомним, 18 марта заместителем директора филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" был назначен Юрий Шиганов. Он фигурирует в журналистском расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" о переплате 250 млн гривен фирмам, которые были связаны с людьми из окружения бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского. Речь идет о завышении цен закупки в 2016 году Житомирский бронетанковый завод, отдел материально-технического забечзпечення которого тогда возглавлял Шиганов.