Відкриються непродовольчі магазини і перукарні. Як почнуть послаблювати карантин у Києві

Київ підготував план першого етапу ослаблення обмежувальних заходів в столиці. Його анонсував мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу у вівторок, 28 квітня.



За словами Кличка, це не план повного зняття карантину, а тільки план його ослаблення. Якщо за один або два тижні після введення першого етапу пом'якшення обмежувальних заходів не буде стійкої динаміки зниження захворюваності, то столиця не перейде до другого етапу.

Перший етап послаблень в Києві почнеться, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих.

На першому етапі в Києві дозволять роботу:

Непродовольчих магазинів загальною площею до 300 квадратних метрів. З вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 квадратних метрів площі приміщення. І з обов'язковою санітарною обробкою приміщення двічі в день. Перукарні та салони краси, але тільки за попереднім записом. Не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта. Кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос. З вимогою санітарної обробки приміщення двічі в день. Також буде дозволена робота тимчасових споруд (кіосків). Із забороною споживання їжі і напоїв на місці. Невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші). З дотриманням вимоги не більше 1 співробітника на 10 квадратних метрів. І не більше 1 клієнта на 10 квадтратніх метрів. Адвокатські та нотаріальні бюро, робота аудиторів. Теж з вимогою не більше 1 відвідувачами на 10 квадратних метрів площі приміщення.

Також він уточнив, що великі торговельні центри і магазини у них на першому етапі не відкриватимуться.

"У всіх установах і на підприємствах обов'язково термометрія співробітників і відвідувачів. І обов'язкові правила безпеки. Якщо клієнт без маски - його або не впускають до приміщення, або це відповідальність постачальника послуг. І він повинен забезпечити клієнта маскою", - додав Віталій Кличко.

Крім того, на першому етапі відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Їх можна буде відвідувати групами не більше двох осіб. Або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей.

Також зможуть працювати автокінотеатри.

"Ми сподіваємося, що уряд на цьому тижні внесе ринки в перелік об'єктів, яким дозволять працювати. І визначить регламент їх роботи", - зазначив мер столиці.

Він також підкреслив, що на першому етапі послаблень закритими залишаться школи і садочки, дитячі та спортивні майданчики. Прибережні зони відпочинку. Ослаблення обмежень на їхню відвідування буде наступним етапом.

"Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі. Приватний бізнес повинен вирішити питання підвезення своїх працівників на роботу. Метро в столиці відкриється за рішенням уряду. А роботу приміського транспорту уряду пообіцяли відновити в першу чергу", - зазначив Кличко.

Він також підкреслив, що в публічних місцях все кияни повинні дотримуватися правил безпеки і бути в масках. І нагадав роботодавцям, що в Києві продовжує діяти норма про обов'язкове закриття на каратин установ і підприємств, на яких буде виявлено вогнище захворювання коронавірус.

Як повыдомляли Українські Новини, МОЗ затвердив ряд правил, за якими повинні будуть працювати ринки в карантин.

Таож Денис Шмигаль заявив, що Україна буде виходити з карантину в п'ять етапів.