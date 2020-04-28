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28 квітня 2020, вівторок, 11:00 13
Економіка 2020-04-28T13:45:03+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 28 квітня

Рубль почав дорожчати в обмінниках Києва. Курс російської нацвалюти на 28 квітня

Анна Рудык
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Рублі. Фото: pixabay
Рублі. Фото: pixabay

В той час, як долар почав падати, у вівторок, 28 квітня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 24 квітня, підвищився на 4 копійки і становить 3,14 гривень за 10 рублів.

Про це доповідає BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок підвищився на 2 копійки і становить 3,71 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 28 квітня:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9703 27,3878 28,9469 29,6281 3,14 3,71
Максимальний 27,1200 27,8000 29,2000 29,9000 3,48 4,00
Мінімальний 26,6000 27,2500 27,6000 29,4000 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 квітня на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Раніше економісти також прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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