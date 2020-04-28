Як будуть працювати ринки на карантині. МОЗ затвердив правила

Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які будуть перевіряти щодня, у період карантину. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №14 від 27 квітня, передають Українські Новини. Зокрема ринок повинен бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів. Допуск на ринок працівників, продавців і покупців має здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту та проходження температурного скринінгу, а при кожному вході на ринок повинен стояти диспенсер з антисептиком. Одночасно на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м. Місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями. Дезінфекція контактних поверхонь повинна проводиться кожні 3 години, прибирання і дезінфекція всіх приміщень - в кінці робочого дня. Біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля. Постанова набирає чинності з 29 квітня. Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня. Також мер Львова Андрій Садовий виступає за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.