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28 квітня 2020, вівторок, 09:55 10
Суспільство 2020-04-28T10:38:17+03:00
Українські Новини
Як будуть працювати ринки на карантині. МОЗ затвердив правила

Як будуть працювати ринки на карантині. МОЗ затвердив правила

Анна Рудык
Карантин, Карантин в Україні, Продуктові ринки, відкриття ринків
Ринок. Фото: Pixabay
Ринок. Фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров'я затвердило правила роботи агропродовольчих ринків, які будуть перевіряти щодня, у період карантину.

Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №14 від 27 квітня, передають Українські Новини.

Зокрема ринок повинен бути зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів.

Допуск на ринок працівників, продавців і покупців має здійснюватися виключно за умови наявності засобів індивідуального захисту та проходження температурного скринінгу, а при кожному вході на ринок повинен стояти диспенсер з антисептиком.

Одночасно на ринку повинно знаходитися не більше 1 покупця на 10 кв. м, відстань між робочими місцями продавців - не менше 3 м.

Місця торгівлі повинні бути обладнані захисними екранами між продавцями і покупцями.

Дезінфекція контактних поверхонь повинна проводиться кожні 3 години, прибирання і дезінфекція всіх приміщень - в кінці робочого дня.

Біля ринку має бути відсутня стихійна торгівля.

Постанова набирає чинності з 29 квітня.

Як повідомляли Українські Новини, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Кабінет Міністрів розгляне питання відкриття продовольчих ринків орієнтовно з травня.

Також мер Львова Андрій Садовий виступає за відкриття продуктових ринків, незважаючи на карантин.

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