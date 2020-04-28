У Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежу на території трьох лісництв

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) продовжує гасити пожежі в Чорнобильській зоні відчуження на території 3 лісництв. Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

"Станом на 7:00 28 квітня у зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗО в гасінні пожеж на території Луб'янського, Паришівського і Дитятківського лісництв. Основні зусилля спрямовано на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торфовищі в осередках, пройдених вогнем. Загроза поширення вогню на всіх осередках відсутня. Спостерігається незначне задимлення на окремих ділянках", - сказано в ньому.

Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і додатково 4 шлюхопрокладачів Збройних сил.

Інженерною технікою створено 1 тис. 10 км мінералізованих смуг.

До гасіння залучено 1 тис. 133 людини і 262 одиниці техніки, з них від ДСНС 1 тис. 37 осіб особового складу та 225 одиниць техніки.

Авіацією ДСНС 27 квітня здійснено 30 скидів (60 тонн води).

Радіаційний фон у м.Києві, Київській області та в зоні відчуження в межах природних фонових значень.

У Житомирській області ситуація з лісовими пожежами в Олевському і Овруцькому районах контролюється.

"Станом на 7:00 28 квітня в Овруцькому районі силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства. До гасіння залучено 221 осіб та 43 одиниці техніки, з них від ДСНС 37 осіб особового складу та 10 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Також силами ГосЧС надається допомога працівникам Білокоровицький і Олевського лісового господарств.

До гасіння залучено 108 осіб та 23 одиниці техніки, з них від ДСНС 20 рсіб особового складу та 5 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, 27 квітня ДСНС ліквідувала осередок тління торфу в Денисовецькому лісництві і пожежу, що виникла на кордоні Чорнобильської зони.



Крім того, пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області, які раніше принесли в Київ запах диму, локалізовані.