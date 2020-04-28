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28 квітня 2020, вівторок, 10:24 18
Економіка 2020-04-28T10:30:38+03:00
Українські Новини
Долар знову падає в київських обмінниках. Курс валют на 28 квітня

Долар знову падає в київських обмінниках. Курс валют на 28 квітня

Анна Рудык
Курс валют, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс долара
Курс долара

В той час, як гривня злетіла, у вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 27 квітня на 2,67 коп. до 27,3878 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,88 коп. до 26,9703 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 1,13% до 28,9469 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 1,11% до 29,6281 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 26,9703 27,3878 28,9469 29,6281 3,14 3,71
Максимальний 27,1200 27,8000 29,2000 29,9000 3,48 4,00
Мінімальний 26,6000 27,2500 27,6000 29,4000 2,30 3,50

Як повідомляли Українські Новини, економісти також прогнозували, що найближчим часом курс гривні збережеться поблизу позначки 27 грн за долар і не піде далеко від цього рівня, припускає аналітик.

Тим часом гривня на міжбанку з початку року обвалилася вже більш ніж на 14%.

Також НБУ минулого тижня удвічі скоротив купівлю валюти на міжбанку.

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