Доллар падает: официальный курс валют на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 апреля, на 4,16 коп. до 27,1025 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 апреля, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,6938 1 доллар США 27,1025 1 швейцарский франк 27,8603 10 иен 2,5303 10 российских рублей 3,6532

Как сообщали Українські Новини, экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.