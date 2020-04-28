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28 апреля 2020, вторник, 05:30 106
Экономика 2020-04-28T05:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар падает: официальный курс валют на вторник

Доллар падает: официальный курс валют на вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Курс валют, Официальный курс
Курс гривны.
Курс гривны.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 28 апреля, на 4,16 коп. до 27,1025 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 27 апреля, на 13,04 коп. до 27,1441 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 33,6938
1 доллар США 27,1025
1 швейцарский франк 27,8603
10 иен 2,5303
10 российских рублей 3,6532

Как сообщали Українські Новини, экономисты также прогнозировали, что в ближайшее время курс гривни сохранится вблизи отметки 27 грн за доллар и не уйдет далеко от этого уровня, предполагает аналитик.

Тем временем гривна на межбанке с начала года обвалилась уже более чем на 14%.

Также НБУ на прошлой неделе вдвое сократил покупку валюты на межбанке.

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