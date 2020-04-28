Україна оформила перший евакуаційний рейс з Майамі - прибули 259 пасажирів

259 пасажирів прибули в Україну евакуаційним рейсом зі США.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"Літаком "Маямі-Київ" зі США прибули 259 пасажирів, з яких майже половина – українські учні, які потрапили за океан за американською освітньою програмою FLEX", - сказано в ньому.

Наголошується, що евакуаційний рейс із США був спеціально організований Міністерством закордонних справ і Міністерством інфраструктури.

Після приземлення працівники санітарно-карантинного підрозділу разом з прикордонниками провели температурний скринінг всіх без винятку пасажирам.

Підвищення температури і скарг на самопочуття зафіксовано не було.

Також зазначено, що прикордонники при здійсненні контрольних процедур перебували в засобах індивідуального захисту, а ті, хто проводили відповідні формальності безпосередньо на борту літака, перевіряли заповнення пасажирами відповідних реєстраційних форм - ще й у захисних костюмах.

"І хоча усі пасажири цього рейсу налаштовувалися на обов’язкову обсервацію, по прильоту в Україну у них з’явився вибір. Уряд України вніс зміни щодо порядку проходження карантину особами, які прибули з-за кордону. Тепер охочі на два тижні ізолюватися вдома мають таку можливість за умови реєстрації в додатку "Дій вдома", - йдеться в повідомленні.

Пасажирам рейсу з Майамі, які надали перевагу не обсервації, а самоізоляції з використанням програми, представники Мінінфраструктури надали допомогу в реєстрації.

Загалом "Дій вдома" на свої гаджети встановили майже 200 пасажирів цього літака.

Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірили внесення цими особами інформації в програму.

Згодом ці пасажири вирушили на самоізоляцію за вказаною адресою.

Інші особи, які прибули із США, вирушили на обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, Україна відновлює евакуацію українців, що перебувають за кордоном, та висловили бажання повернутися в Україну. Міністерство інфраструктури вже оприлюднило графік спеціальних авіарейсів з 26 міст світу.

З 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.