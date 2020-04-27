В Петропавлівській Борщагівці — спалах коронавірусу у гуртожитку для іноземців

Після того, як COVID-19 виявили в селі Вишневе, Петропавлівське і в Гостомелі, ще один спалах коронавірусу був зафіксований в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської обласної державної адміністрації в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини. "Черговий випадок масового захворювання на коронавірус в гуртожитку в с. П. Борщагівка (вул. Бархатна, 18-А)", - сказано в ньому. Це двадцатиповерхова будівля, що належить приватному ВНЗ, система гуртожитку блокова, на кожному поверсі по чотири блоки, на кожні три кімнати, кухня і санвузол. За попередніми оцінками, в даний час там знаходиться 152 людини, в основному іноземні студенти. Захворіло 6 з них і комендант гуртожитку, вогнище захворювання виявили випадково. В ніч на п'ятницю 22-річному хлопцю стало погано і він втратив свідомість, ніяких симптомів коронавірусу не було, однак, у лікарні йому зробили ПЛР-тест і через добу дізналися про позитивний результат. Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус у Вишневому (Києво-Святошинський район Київської області) 23 квітня збільшилась на 38 осіб до 101. Кількість хворих на коронавірус у Київській області 26 квітня порівняно з попередньою добою збільшилася на 28 осіб до 570, померлих - на 1 до 13.