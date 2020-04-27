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27 апреля 2020, понедельник, 12:24 2180
Общество 2020-04-27T12:25:15+03:00
Українські Новини
В Киевской области уже 570 зараженных коронавирусом. Где зафиксировали больше всего случаев

В Киевской области уже 570 зараженных коронавирусом. Где зафиксировали больше всего случаев

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 26 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 570, умерших - на 1 человека до 13, в то время, как в Киеве уже 1,2 тысячи инфицированных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини. 

В Киево-Святошинском районе 204 случая заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое (109), Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Чабаны, Юровка, Святопетровское и Софиевская Борщаговка. 

В Обуховском районе подтверждены 104 случая - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине и Григоровке.

Также 27 случаев заболевания подтверждены в Борисполе, 22 - в Кагалыке, 20 - в Ирпене, 19 - в Броварах, 18 - в Броварском районе, по 14 случаев - в Бориспольском и Кагарлыкском районах, 13 - в Василькове, по 11 случаев - в Макаровском районе, по 10 случаев - в Белой Церкви, Васильковском районе, 9 - в Вышгороде, 7 - в Ставищенском районе, 6 - в Переяславе, по 5 случаев - в Фастове, Белоцерковском, Вышгородском, Переяслав-Хмельницком и Бородянском районах, по 3 случая - в Володарке, Гостомеле, Барышевском и Мироновском районах, по 2 случая - в Рокитном и Иванковском районе, по 1 случаю - в Ворзеле, Бородянке, Буче, Березяни, Ставище, Иванкове, Коцюбинском, а также в Полесском, Богуславском, Згуровском и Рокитнянском районах. 

126 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 444 - на амбулаторном (самоизоляции).

Среди заболевших 48 детей.

 Отмечается, что 57 человек выздоровели. 

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 094 сообщения о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 64 сообщения о подозрении. 

Медицинское наблюдение установлено за 3 730 контактными лицами. 

Как сообщали Українські Новини, в Украине по данным на утро 27 апреля зафиксировали 9009 случаев коронавируса.

Также в МОЗ назвали главные условия для быстрого снятия карантинных ограничений.

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