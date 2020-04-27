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27 квітня 2020, понеділок, 19:34 10
Світ 2020-04-27T19:41:52+03:00
Українські Новини
З сьогоднішнього дня Хорватія послаблює карантин

З сьогоднішнього дня Хорватія послаблює карантин

Елизавета Кесельман
Хорватія, Послаблення карантину, коронавірус в Хорватії
Хорватія. Фото: pixabay.com
Хорватія. Фото: pixabay.com

Слідом за Грузією, карантинні ослаблення з сьогоднішнього дня поступово починає впроваджувати Хорватія. У Загребі (столиця Хорватії) вже відновили роботу транспорту а також бібліотек. Про це передає Dnevnik.

Наголошується, що жителі столиці знову можуть скористатися громадським транспортом, через це на зупинках виникли черги.

"У жителів Загреба знову з'явилася можливість користуватися послугами 111 регулярних автобусних ліній. У центрі міста утворилися черги на зупинках. А ось трамвайні лінії будуть відновлювати роботу поступово", - йдеться в повідомленні.

При цьому непрацюючі зараз трамвайні маршрути замінюють автобусні рейси.

Під час користування громадським транспортом пасажири зобов'язані дотримуватися наступні правила:

  • тримати дистанцію мінімум один метр,
  • носити маски
  • дезінфікувати руки перед входом.

Самі ж автобуси дезінфікуються три рази на день, регулярно прибираються і провітрюються.

Як повідомляли Українські Новини, Нова Зеландія зупинила коронавірус. За добу в країні лише один випадок зараження COVID-19.

Крім того, за порушення карантину Швеція закрила бари.

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