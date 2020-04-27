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27 апреля 2020, понедельник, 18:14 535
Европа 2020-04-27T18:19:58+03:00
Українські Новини
Из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения

Из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения

Елизавета Кесельман
Швеция, Карантин, Ограничение, коронавирус в Европе, Коронавирус в Швеции
Бар. Фото: pixabay
Бар. Фото: pixabay

Ужесточать карантинные меры Швеция начала еще в марте. В начале апреля власти запретили общественные собрания с участием более 50 человек. Однако в столице Швеции, Стогкольме, закрывают 5 баров из-за нарушения карантинных условий. Об этом передает France24.

Данное решение власти аргументировали тем, что в заведениях, несмотря на запреты, собиралось большое количество людей. В то же время отмечается, что закрытые заведения могут подать заявку на возобновление работы, если устранят нарушения, что привели к закрытию, и пройдут проверку со стороны власти.

Также сообщается, что Швеция разрешила магазинам, барам и ресторанам оставаться открытыми во время пандемии, но Агентство общественного здравоохранения приказало им принять меры для ограничения скопления людей.

Как сообщается, ранее мэр одного из городов США приказал правоохранителям наказывать всех тех, кто посещает бары во время карантина, после чего там нашли его жену. 

Кроме того, с сегодняшнего дня Грузия начинает первый этап выхода из карантина. 

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