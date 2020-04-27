Из-за нарушения карантина Швеция закрывает общественные заведения

Ужесточать карантинные меры Швеция начала еще в марте. В начале апреля власти запретили общественные собрания с участием более 50 человек. Однако в столице Швеции, Стогкольме, закрывают 5 баров из-за нарушения карантинных условий. Об этом передает France24.

Данное решение власти аргументировали тем, что в заведениях, несмотря на запреты, собиралось большое количество людей. В то же время отмечается, что закрытые заведения могут подать заявку на возобновление работы, если устранят нарушения, что привели к закрытию, и пройдут проверку со стороны власти.

Также сообщается, что Швеция разрешила магазинам, барам и ресторанам оставаться открытыми во время пандемии, но Агентство общественного здравоохранения приказало им принять меры для ограничения скопления людей.

Как сообщается, ранее мэр одного из городов США приказал правоохранителям наказывать всех тех, кто посещает бары во время карантина, после чего там нашли его жену.

Кроме того, с сегодняшнего дня Грузия начинает первый этап выхода из карантина.